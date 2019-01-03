Usta oyuncu Zafer Algöz, Beşiktaşlılığını her platformda dile getiren bir sanatçı. Sosyal medyada Beşiktaş'la ilgili paylaşımları siyah beyazlı taraftarlar tarafından biliniyor.

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a gelmesini isteyen taraftarlar da var, bu transfere tepki gösterenlerde... Zafer Algöz, Burak transferine tepki gösterenlerden... Sinema ve dizi oyuncusu olan Zafer Algöz, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak Burak Yılmaz transferine tepki gösterdiği.

Algöz şu ifadeleri paylaştı:

"Sırtımda Beşiktaş forması varken yalan söyleyemem" diyen Vedat Okyar gibi Beşiktaşlıyım. Burak Yılmaz gelirse... O gidinceye kadar sevdamı kalbime gömerim dedim ve sözümün arkasındayım.

Bu paylaşım birçok takipçisi tarafından beğenildi. Bazı taraftarlar ise bu paylaşımı eleştirdi.