Zafer Aktaş: Top 16 için çok önemli bir maç

7DAYS EuroCup'ta mücadele eden temsilcilerimizden Bahçeşehir Koleji, dördüncü hafta mücadelesinde Partizan'ı konuk ederken koç Zafer Aktaş, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İyi bir takıma karşı önemli bir maça çıkacaklarını belirten Aktaş, "İlk üç maçımızda galibiyet alamadık. Sakatlanan oyuncularımız oldu ki hâlâ varlar ve bu durum bizi zorluyor. Partizan, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Onlara saygı duyuyoruz. Oldukça iyi de bir takımları var. Bu karşılaşma, Top 16 şansımız adına bizim için çok önemli bir maç olacak. Savaşıp ilk galibiyetimizi almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.