Zafer Aktaş: İyi oynadık ama kazanamadık

7DAYS EuroCup'ın dördüncü haftasında sahasında konuk ettiği Partizan'a mağlup olan temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'nin başantrenörü Zafer Aktaş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda iyi bir performans sergilemelerine rağmen ikinci yarıda oyundan düştüklerini aktaran Aktaş, "Aldığımız üç mağlubiyet sonrası bu maçta daha agresiftik fakat sadece %13.6 ile üçlük atabildik. İlk yarıda ribautları kontrol etsek de ikinci yarıda bunu da yapamadık. Gücümüzü kaybettik. Onların ikinci şans sayıları da bizi çok yıprattı. Ama diğer yandan savunmadaki enerjimizden de çok memnunum. Herkes sonuna kadar oyununun içinde kalmamız adına yüksek bir enerji ile oynadı. İyi oynadık ama kazanamadık" dedi.