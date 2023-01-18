Zafer Aktaş: Gerekli enerjiyi ortaya koyamadık

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Anadolu Efes'e 96-77 kaybeden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket galibiyet serisini sonlandırdı.

Başantrenör Zafer Aktaş, istemedikleri bir sonuç aldıklarını belirterek, "Ligdeki ikinci senemizde Türkiye Kupası'na bu kadar yaklaşmışken istediğimiz oyunu ortaya koyamadık ve averajla kupaya katılma hakkımızı kaybettik. Ben her şeye rağmen oyuncularımı yürekten kutluyorum. Oyuna gelince özellikle pota altı savunmasında ve reboundlarda gerekli enerjiyi ortaya koyamadık. Dış atışlarda ise rakibimiz iyi bir yüzde yakaladı, işimiz zorlaştı. Şimdi önümüzde yine deplasmanda oynayacağımız Aliağa Petkimspor maçı var. Bu karşılaşmaya en iyi şekilde konsantre olmalıyız" diye konuştu. (DHA)