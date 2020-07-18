Zach Auguste, Panathinaikos'a dönüyor

Galatasaray Doğa Sigorta formasıyla oldukça başarılı 2 sezonu geride bırakan Zach Auguste, eski kulübü Panathinaikos ile anlaşmaya vardı.

18 Temmuz 2020, Cumartesi 19:06 Son Güncelleme:
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Zach Auguste, Panathinaikos'a dönüyor

Galatasaray Doğa Sigorta'nın en önemli isimlerinden Zach Auguste, takımdan ayrılıyor. Sarı-Kırmızılılar ile oldukça başarılı 2 sezonu geride bırakan 26 yaşındaki oyuncu, eski takımı Panathinaikos ile anlaştı. 

Yunan pasaportu da bulunan oyuncu 2017-18 sezonunda Panathinaikos forması giydikten sonra Galatasaray'a transfer olmuştu. Panathinaikos'a ilk transferini de Türkiye'den yapan oyuncu 2016-17 sezonunda Uşak Sportif formasıyla dikkat çekmişti. 

İkinci Panathinaikos dönemini yaşamaya hazırlanan uzun oyuncu ile 1+1 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. 

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