Galatasaray Doğa Sigorta'nın en önemli isimlerinden Zach Auguste, takımdan ayrılıyor. Sarı-Kırmızılılar ile oldukça başarılı 2 sezonu geride bırakan 26 yaşındaki oyuncu, eski takımı Panathinaikos ile anlaştı.

Yunan pasaportu da bulunan oyuncu 2017-18 sezonunda Panathinaikos forması giydikten sonra Galatasaray'a transfer olmuştu. Panathinaikos'a ilk transferini de Türkiye'den yapan oyuncu 2016-17 sezonunda Uşak Sportif formasıyla dikkat çekmişti.

İkinci Panathinaikos dönemini yaşamaya hazırlanan uzun oyuncu ile 1+1 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtiliyor.