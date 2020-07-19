Galatasaray Doğa Sigorta'nın yıldızlarından Zach Auguste da takımdan ayrılıyor. Sarı-Kırmızılılar ile oldukça başarılı 2 sezon geçiren Auguste, eski takımı Panathinaikos'a dönüyor.

Transferinin kısa sürede resmileşmesi beklenen Auguste, kişisel Instagram hesabından bir veda mesajı paylaştı ve "İki özel yıl için teşekkür ederim Galatasaray Doğa Sigorta ve Ertuğrul Hoca. Türkiye’nin saygın ve tanınmış bir kulübün parçası olmak beni gururlandırıyor.Her iki sezonda yaşadığımız hem zorluklar hem de başarılarda yanımızda olan tüm antrenörlere, personellere, sponsorlara, taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarımıza sevgilerimi sunuyorum. Türkiye ve Galatasaray her zaman bir parçam olarak kalacak. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



