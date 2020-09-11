Beşiktaş Kulübü Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğu görevine getirilen Mehmet Ekşi için tanıtım toplantısı düzenlendi. Organizasyona Kara Kartal'ın başkanı Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Sergen Yalçın da katıldı. Başkan Çebi, konuyla ilgili olarak, "Altyapıya verdiğimiz önemi ve izleyeceğimiz politikaları anlatmak üzere bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Mehmet Ekşi’yi camiamız iyi tanıyor. Mehmet Ekşi’nin Beşiktaş’a yaptığı katkılar herkesin malumudur. Kendisiyle uzun yıllar bir arada olacağımızı umut ediyorum. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın Ekşi ile ilgili samimi duyguları işimizi kolaylaştıracaktır" dedi.

'Başkanı çok önce anlamıştım'

Mehmet Ekşi ise yeni görevi hakkında "Mutlu, heyecanlı ve gururluyum. El birliğiyle Beşiktaş’ı gönlümüzdeki yere taşıyacağız. 40 yıllık bir deneyime sahibim. Yurt içinde ve dışında edindiğim tecrübeleri Beşiktaş’a aktaracağım. Yüzyılın altyapısını kuracağız. Başkanımızın altyapıya olan bakışını başkan seçilmeden önce kendisiyle yapmış olduğumuz görüşmede anlamıştım. Üretmeyen hiçbir kurum sürekli tüketerek bir yere varamaz. Kulübün ekonomik durumu belli. Geçmişi bir kenara bırakarak ciddi işler yapmalıyız" yorumunu yaptı.

'Yeni bir dönem başlıyor'

Sergen Yalçın da basın toplantısında birtakım değerlendirmelerde bulundu: "Yeni bir dönem başlıyor. Mehmet Ekşi, camiamızda önemli işlere imza atmış, karakterli ve sembol isimlerden biridir. Mehmet Ekşi ile iletişimimiz çok iyi. Kendisine güveniyoruz. Ufak ufak altyapıdan yukarıya çıkışlar başladı. Umarım bundan sonra kendi ürettiğimiz oyuncularla güçlü bir Beşiktaş yaratırız. Kulübe maddi gelir getirecek oyuncular yetiştirmeliyiz."