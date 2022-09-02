Peru'da devam eden Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'nin madalya serisi 3. gün bireysel disiplinlerde devam etti. Kızlarda 4x200 serbest bayrak takımımızın elde ettiği dünya 3.'lüğüyle açılışı yapan Türkiye sabaha karşı yapılan dünkü finallere tam 2 altın, 1 gümüş olmak üzere 3 madalya sığdırdı. Dünya Şampiyonası'nın 3. gününde ilk zafer Mehlika Kuzeh Yalçın'dan geldi. Milli sporcumuz 200m kelebek finalinde 2:13.23'lük derecesiyle dünya 2.'liği elde etti. Altın madalyayı ise İtalyan Anna Porcari 2:12.00'yle kazanan isim oldu. Bir diğer İtalyan Paola Borrelli (2:13.36) bronz madalya kazandı.

Avrupa'dan sonra Dünya'da da şampiyon

Peru'da ilk dünya şampiyonu sevincimizi Sanberk Yiğit Oktar'la yaşadık. Temmuz ayında Avrupa Gençler Şampiyonası'nda da 200m karışıkta altın madalya kazanan Fenerbahçe 'nin sporcusu dünya arenasında da zirveyi kaptırmadı. En yakın rakibine 1 saniyelik fark atan milli sporcu 1:59.89'luk derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Kürsünün 2. ve 3. ayağında ise Japon sporcular yer aldı; Tomoyuki Matsushita (2:00.89), Yuka Watanabe (2:01.39)

MerveTuncel durmuyor!

Madalya canavarı Merve Tuncel, Peru'da da kürsüden inmiyor. Ağustos ayında Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 800m serbestte elde ettiği 3.'lükle kadın yüzmede uzun kulvardaki ilk madalyamızı kazandıran Merve Tuncel, Dünya Gençler Şampiyonası'nda altın madalyaya uzandı. Dünya 3.'sü olan 4x200m serbest bayrak takımında yer alan Merve Tuncel en iddialı olduğu disiplin i800m serbest finalinde en yakın rakibine 8 saniyelik fark atarak 8:30.00'la dünya şampiyonu oldu. Yarışta Japon Ruka Takezawa (8:36.80) gümüş, İspanyol Carla Carron (8:42.88) bronz elde etti.