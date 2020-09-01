‘Yüzmedeki seferberliği Balıkesir’den başlatıyoruz’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir Merkez Altıeylül ilçesindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi Yüzme Havuzu beton atma törenine katıldı. Yüzme sporuna çok önem verdiklerine işaret eden Bakan Kasapoğlu, “Bu kadar su imkanın ve bu kadar altyapının olduğu bir ülkede yüzmede hem branş olarak hem de halkımızın yüzmeye olan erişimi açısından çok daha ileride olmamız lazım. Bu bilinçle ciddi bir çalışmayı ve seferberliği Balıkesir’den başlatıyoruz. Geçtiğimiz seçim döneminde verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz ve getireceğiz.” diye konuştu. Kasapoğlu ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi’nin tesisleriyle pek çok branşa hizmet vereceğini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temel atma töreni sonrası İsmail Akçay Parkı’ndaki portatif yüzme havuzunda gençlerle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, yüzme havuzunu inceledi, havuzda Türk bayrağı açan çocuklarla fotoğraf çektirdi.