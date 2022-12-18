Yüzmede Emre Sakçı finalde

Avustralya'da devam eden Dünya Kısa Kulvar (25m) Yüzme Şampiyonası'nın 5. gününde, Türkiye'den bir final başarısı geldi. Emre Sakçı, en iddialı olduğu disiplin olan; 50m kurbağalamada son 8 sporcu arasına girdi.

Milli sporcu, 2021'de dünya rekoru (24.95) kırdığı 50m kurbağalama elemelerinde 26.26'yla genel klasmanın 9. sırasında yer aldı, yarı finale çıktı. Yarı finalde 2. seride havuza giren milli yüzücü 26.04'lük derecesiyle 8. sıradan finale yükseldi. Final yarışı bugün TSİ 12.01'de başlayacak.