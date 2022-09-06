Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kapanışı Defne Coşkun yaptı. Milli sporcumuz kadınlar 200m kurbağalama finalinde 2:29.85'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye böylece şampiyonayı (4 altın, 2 gümüş, 2 bronz) 8 madalyayla tamamladı. Daha önce Merve Tuncel (400m, 800m, 1500m) 3 altın, Yiğit Oktar (200m karışık) 1 altın, Batuhan Filiz (800m), Mehlika Kuzeh Yalçın (200m kelebek) 1'er gümüş, Kadın Bayrak Takımı (4x200m) 1 bronz kazanmıştı.