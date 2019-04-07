Yüzmede Berkay Ömer Öğretir, 100 metrede Tokyo 2020 kotasını aldı
Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajı'nı geçerek Tokyo 2020 Olimpiyatları kotasını aldı.
Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajı'nı geçerek Tokyo 2020 Olimpiyatları kotasını aldı.
Berkay Ömer Öğretir aynı zamanda bu derecesiyle 19+ Yaş Yeni Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.
DHA