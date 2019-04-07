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Yüzmede Berkay Ömer Öğretir, 100 metrede Tokyo 2020 kotasını aldı

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajı'nı geçerek Tokyo 2020 Olimpiyatları kotasını aldı.

07 Nisan 2019, Pazar 18:24
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Yüzmede Berkay Ömer Öğretir, 100 metrede Tokyo 2020 kotasını aldı

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajı'nı geçerek Tokyo 2020 Olimpiyatları kotasını aldı.

Berkay Ömer Öğretir aynı zamanda bu derecesiyle 19+ Yaş Yeni Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

DHA

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