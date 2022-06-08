Yüzme tutkusu şampiyonluk getirdi

Türkiye Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu olarak sevenlerini ve Denizlilileri gururlandıran Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Elfin Pehlivan’ın yüzme tutkusunun ardından gelen başarı hikayesi kendine hayran bıraktı. Yüzme sporunu çok seven görme engelli Elfin Pehlivan öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle geçen yıl yüzme havuzları bakımından zengin imkan ve tesislere sahip Denizli’ye taşınmaya karar verdi. Daha sonra annesi Sevim Pehlivan ile Aydın’dan Denizli’ye taşınan genç sporcu Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı kapalı havuzlarda çok sevdiği spora daha fazla vakit ayırabildi. Burada Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı antrenörleri ile tanışan Elfin Pehlivan başarısıyla kısa sürede takıma girdi. Pehlivan, geçtiğimiz ay sonu Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 200 metre serbest stil, 400 metre serbest stil, 50 metre kelebek stil ve 100 metre kelebek stilde Türkiye Şampiyonu olarak 4 altın madalya aldı. Başarılı sporcu bu dereceleriyle 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları kadrosuna da girmeye hak kazandı.

Geleceğin başarılı sporcuları yetişiyor

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı’nın genç sporcusu Pehlivan sevincini paylaşmak için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete Elfin Pehlivan, annesi Sevim Pehlivan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut ve beraberindekiler katıldı. Başkan Zolan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Elfin’i, ailesini ve antrenörleri tebrik etti. Çocuklara ve gençlere spor yapma imkanı sağlayarak geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine imkan sağlamaya devam edeceklerini belirten Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak Denizli’ye 4’ü il merkezinde olmak üzere 8 tane kapalı yüzme havuzu kazandırdıklarını anlattı. Yüzme havuzlarının yüzme sporuna ilgiyi artırdığını ve başarılı sporcuların yetiştiğini kaydeden Başkan Zolan, “Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapması için her türlü imkanı seferber etmeye devam edeceğiz" dedi. 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları kadrosuna da girmeye hak kazanan Elfin’e başarılar dileyen Başkan Zolan, Elfin’in uluslararası müsabakalarda da Denizli Büyükşehir Belediyesini gururla temsil edeceğine inandığını söyledi.

Elfin’den Başkan Zolan’a teşekkür

Genç sporcu Elfin Pehlivan ise Başkan Osman Zolan’a teşekkür ederek, mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğini dile getirdi. Yüzme sporuna devam edebilmek için Aydın’dan Denizli’ye taşındığını ve buradaki modern tesislerde antrenörleri ile birlikte müsabakalara hazırlandığını kaydeden Elfin, Denizli Büyükşehir Belediyesinin modern yüzme havuzlarında kişisel gelişimini hızla artırdığına dikkati çekerek, kendisine sunulan imkan ve desteklerden dolayı Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti.

İHA