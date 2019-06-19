Yüzme şampiyonası bugün başlıyor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası’nda yarışmalar bugün başlayacak. 22 Haziran Cumartesi günü sora erecek şampiyona, Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü’ndeki Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilecek.
Şampiyonada Türkiye’nin yanı sıra İtalya, Polonya, Belçika, Çekya, Danimarka, Fransa, Slovenya, Almanya, İspanya, Ukrayna, Rusya, Hırvatistan, Sırbistan ve Yunanistan’dan 52’si kadın, 48’i erkek toplam 100 sporcu mücadele edecek.