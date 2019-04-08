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Yüzme Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım seçmeleri sona erdi

Edirne'de 3 gün süren Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme şampiyonası sona erdi. Seçmelere, Türkiye genelinden 98 kulüp ve 478 sporcu katıldı.

08 Nisan 2019, Pazartesi 17:35
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Yüzme Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım seçmeleri sona erdi

Edirne'de 3 gün süren Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme şampiyonası sona erdi. Seçmelere, Türkiye genelinden 98 kulüp ve 478 sporcu katıldı. 

Yapılan seçmelerde derece elde eden sporcular şu şekilde: 

KADINLAR:

50m Serbest 1. Selen Özbilen, 2. Ece İmge Önal, 3. Meriç Demirtepe 

100m Serbest 1. Selen Özbilen, 2. Meriç Demirtepe, 3. Cansu Şenyüzlü

200m Serbest 1. Defne Taçyıldız, 2. Ecem Dönmez, 3. Naz Duru Kahvecioğlu

400m Serbest 1. Beril Böcekler, 2. Merve Tuncel, 3. Defne Taçyıldız 

800m Serbest 1.Beril Böcekler, 2.Merve Tuncel, 3.Duru Tanrıverdi 

1500m Serbest 1. Beril Böcekler, 2. Merve Tuncel, 3. Duru Tanrıverdi

50m Sırtüstü 1. İlayda Kargın, 2. Elçin Türkmenoğlu, 3. Göksu Doğan

100m Sırtüstü 1. Sudem Denizli, 2. Elçin Türkmenoğlu, 3. İlayda Kargın 

200m Sırtüstü 1. Sudem Denizli, 2. Doğa Babacan, 3. Meltem Dönmez 

50m Kurbağalama 1. Gülşen Beste Samancı, 2. Karya Sekman 3. Yosun Hacıfazlıoğlu 

100m Kurbağalama 1. Viktoria Zeynep Güneş 2. Gülşen Beste Samancı 3. Defne Coşkun

200m Kurbağalama 1.Viktoria Zeynep Güneş, 2.Defne Coşkun, 3.Gülşen Beste Samancı 

50m Kelebek 1. Duru Tanır, 2. Mavi Nehir Isman, 3. Nilsu Demiran 

100m Kelebek 1. Nida Eliz Üstündağ, 2. Duru Tanır, 3. Merve Tuncel 

200m Kelebek 1.Nida Eliz Üstündağ, 2.Merve Tuncel, 3.Defne Taçyıldız 

200m Karışık 1.Doğa Babacan, 2.Defne Kurt, 3.Mina Ada 

400m Karışık 1.Defne Taçyıldız, 2.Doğa Babacan, 3.Duru Tanrıverdi 

ERKEKLER:

50m Serbest 1. Hüseyin Emre Sakcı, 2. Efe Hacısalihoğlu, 3. Ekin Demirbaş 

100m Serbest 1. Hüseyin Emre Sakcı, 2. Metin Aydın, 3. Doğa Çelik 

200m Serbest 1.Baturalp, 2.Tunçay Cenk Ceritoğlu, 3.Batuhan Filiz 

400m Serbest 1.Baturalp Ünlü, 2.Yiğit Aslan, 3.Irakli Revıshvılı 

800m Serbest 1.Yiğit Aslan, 2.Anıl Can Oktay, 3.Mert Kılavuz

1500m Serbest 1.Yiğit Aslan, 2.Anıl Can Oktay, 3.Mert Kılavuz 

50m Sırtüstü 1. Metin Aydın, 2. Doruk Tekin, 3. Berk Özkul 

100m Sırtüstü 1. Metin Aydın, 2. Berk Özkul, 3. Mert Ali Satır 

200m Sırtüstü 1.Ege Başer, 2.Berke Saka, 3.Melikşah Düğen 

50m Kurbağalama 1.Demirkan Demir, 2.Murat Görkem Narman, 3. Efe Başar 

100m Kurbağalama 1. Berkay Ömer Öğretir, 2. Demirkan Demir, 3. Berkay Şendikici

Olimpiyat A Barajı Deneme Yarışı 100m Kurbağalama Berkay Ömer Öğretir, 98 Enka Spor Kulübü 59.54 Olimpiyat A Barajı Geçti.

200m Kurbağalama 1. Berkay Ömer Öğretir, 2. Alpkan Örnek, 3. Berkay Şendikici

50m Kelebek 1. Berk Özkul, 2. Emir Şimşek, 3. Derin Hansoy

100m Kelebek 1. Berk Özkul, 2. Emir Şimşek, 3. Rasim Oğulcan Gör

200m Kelebek 1. Samet Alkan, 2.Sarp Can Tezel, 3.Çağatay Alper Üstününal 

200m Karışık 1. Metin Aydın, 2. Alpkan Örnek, 3.Tunçay Cenk Ceritoğlu

400m Karışık 1. Alpkan Örnek, 2. Baturalp Ünlü, 3. Kaan Korkmaz

DHA

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