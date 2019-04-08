Edirne'de 3 gün süren Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme şampiyonası sona erdi. Seçmelere, Türkiye genelinden 98 kulüp ve 478 sporcu katıldı.

Yapılan seçmelerde derece elde eden sporcular şu şekilde:

KADINLAR:

50m Serbest 1. Selen Özbilen, 2. Ece İmge Önal, 3. Meriç Demirtepe

100m Serbest 1. Selen Özbilen, 2. Meriç Demirtepe, 3. Cansu Şenyüzlü

200m Serbest 1. Defne Taçyıldız, 2. Ecem Dönmez, 3. Naz Duru Kahvecioğlu

400m Serbest 1. Beril Böcekler, 2. Merve Tuncel, 3. Defne Taçyıldız

800m Serbest 1.Beril Böcekler, 2.Merve Tuncel, 3.Duru Tanrıverdi

1500m Serbest 1. Beril Böcekler, 2. Merve Tuncel, 3. Duru Tanrıverdi

50m Sırtüstü 1. İlayda Kargın, 2. Elçin Türkmenoğlu, 3. Göksu Doğan

100m Sırtüstü 1. Sudem Denizli, 2. Elçin Türkmenoğlu, 3. İlayda Kargın

200m Sırtüstü 1. Sudem Denizli, 2. Doğa Babacan, 3. Meltem Dönmez

50m Kurbağalama 1. Gülşen Beste Samancı, 2. Karya Sekman 3. Yosun Hacıfazlıoğlu

100m Kurbağalama 1. Viktoria Zeynep Güneş 2. Gülşen Beste Samancı 3. Defne Coşkun

200m Kurbağalama 1.Viktoria Zeynep Güneş, 2.Defne Coşkun, 3.Gülşen Beste Samancı

50m Kelebek 1. Duru Tanır, 2. Mavi Nehir Isman, 3. Nilsu Demiran

100m Kelebek 1. Nida Eliz Üstündağ, 2. Duru Tanır, 3. Merve Tuncel

200m Kelebek 1.Nida Eliz Üstündağ, 2.Merve Tuncel, 3.Defne Taçyıldız

200m Karışık 1.Doğa Babacan, 2.Defne Kurt, 3.Mina Ada

400m Karışık 1.Defne Taçyıldız, 2.Doğa Babacan, 3.Duru Tanrıverdi

ERKEKLER:

50m Serbest 1. Hüseyin Emre Sakcı, 2. Efe Hacısalihoğlu, 3. Ekin Demirbaş

100m Serbest 1. Hüseyin Emre Sakcı, 2. Metin Aydın, 3. Doğa Çelik

200m Serbest 1.Baturalp, 2.Tunçay Cenk Ceritoğlu, 3.Batuhan Filiz

400m Serbest 1.Baturalp Ünlü, 2.Yiğit Aslan, 3.Irakli Revıshvılı

800m Serbest 1.Yiğit Aslan, 2.Anıl Can Oktay, 3.Mert Kılavuz

1500m Serbest 1.Yiğit Aslan, 2.Anıl Can Oktay, 3.Mert Kılavuz

50m Sırtüstü 1. Metin Aydın, 2. Doruk Tekin, 3. Berk Özkul

100m Sırtüstü 1. Metin Aydın, 2. Berk Özkul, 3. Mert Ali Satır

200m Sırtüstü 1.Ege Başer, 2.Berke Saka, 3.Melikşah Düğen

50m Kurbağalama 1.Demirkan Demir, 2.Murat Görkem Narman, 3. Efe Başar

100m Kurbağalama 1. Berkay Ömer Öğretir, 2. Demirkan Demir, 3. Berkay Şendikici

Olimpiyat A Barajı Deneme Yarışı 100m Kurbağalama Berkay Ömer Öğretir, 98 Enka Spor Kulübü 59.54 Olimpiyat A Barajı Geçti.

200m Kurbağalama 1. Berkay Ömer Öğretir, 2. Alpkan Örnek, 3. Berkay Şendikici

50m Kelebek 1. Berk Özkul, 2. Emir Şimşek, 3. Derin Hansoy

100m Kelebek 1. Berk Özkul, 2. Emir Şimşek, 3. Rasim Oğulcan Gör

200m Kelebek 1. Samet Alkan, 2.Sarp Can Tezel, 3.Çağatay Alper Üstününal

200m Karışık 1. Metin Aydın, 2. Alpkan Örnek, 3.Tunçay Cenk Ceritoğlu

400m Karışık 1. Alpkan Örnek, 2. Baturalp Ünlü, 3. Kaan Korkmaz

DHA