Yüzlerce bisikletli Formula 1 pistine çıktı

Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte yüzlerce bisikletli, Türkiye’nin Formula 1 pisti Intercity İstanbul Park’ta sürüş deneyimi yaşadı.

Maltepe Belediyesi, bisiklet sporuna gönül verenleri Formula 1 pistinde buluşturdu. Türkiye’nin F1 pisti Intercity İstanbul Park’ta düzenlenen etkinlik iki ayak halinde gerçekleştirildi. Programın ilk ayağı olan Sportif Sürüş Etkinliği’nde lisanslı sporcular pisti deneyimlerken, ikinci ayak olan Halk Sürüşü’nde herkese açık sürüş gerçekleşti.

İSTANBUL’UN HER YERİNDEN SPORCULAR KATILDI

Etkinliğe, Formula 1 pistinde bisiklet sürüşünü deneyimlemek için İstanbul’un dört bir yanından bisiklet sporuna gönül veren 500’e yakın kişi katıldı. Sporcularin güvenliği ön planda tutularak, yarış kontrol odasındaki kameralardan pistin her noktası etkinlik boyunca takip edildi. Yaklaşık 5.3 km uzunluğunda olan ve Formula 1 araçlarının saatte 320 km hıza çıkabildiği pistte hem lisanslı sporcular hem de Halk Sürüşü’ne katılan bisiklet severler, unutulmaz bir deneyim yaşadı.