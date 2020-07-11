Kişiler iletişim kurarken söylediklerinden daha çok beden dili ifade ederi etkili olmaktadır. Beden dili içinde de en önemlisi yüzümüzde kullandığımız jest ve mimiklerdir. Bu sebeple insan yüzü duygu ifade etme konusunda çok önemlidir jest ve mimikler duygu aktarımı için oldukça önemlidir. İnsan yüzü birçok durumu ifade etme özelliğine sahiptir. Bu sebeple yüzde oluşan bir hasar ifadeleri de zorlaştırma anlamına gelmektedir. Yüzü etkileyen rahatsızlıklardan biri de yüz felcidir. Yüz felci ciddi anlamda kişileri zor duruma sokan bir rahatsızlıktır.

Yüz felci nedir?

Yüzde bulunan kasların beyin tarafından uyarılması ile meydana gelen bir rahatsızlıktır. Bu kasların çeşitli nedenlerle bu kadar zarar görmesi sonucu yüzde hareket kaybı olduğu anlamına gelmektedir. Yüz felcinin birçok sebebi vardır. Genel olarak kafa travmaları, baş ve boyun tümörleri, beyindeki damar tıkanıklıkları yüz felci için sebepler arasında görülür. Yüz felci bir anda ortaya çıkabileceği gibi aşamalı şekilde de kendini gösterebilir.

Yüz felci belirtileri nelerdir?

Yüz felci birçok farklı nedenden oluşabilmektedir. Yüz felci belirtileri arasında ise birçok şikayet görülmektedir. Yüz felci sebepleri arasında tek taraflı oluşan yüz felcinde genelde:

- Yüzde mimik hareketlerinde zorluk

- Etkilenen tarafta göz kırpma kontrolü kaybı

- Alın kırıştırma kontrolünü yapamama

- Ağızda sarkma meydana gelmesi

- Gözyaşında azalma meydana gelmesi

- Gözde seyirme gibi istemsiz kas hareketleri

- Tat duyusunda değişme

- Ağzı kontrol edememe durumundan dolayı aşırı salya üretimi

- Yeme ve içme de zorluk

- Konuşma bozukluğu

- Kulakta ağrı

- Çenede ağrı

- Seslere aşırı duyarlılık

Baş ağrısı genel olarak yüz felci geçirenlerde ortaya çıkan şikayetlerdir. Bu şikayetler etkilenen tarafta görülmektedir. Genelde tek taraflı görülen yüz felci çok nadir durumlarda her iki tarafta da görülme durumuna sahiptir.

Yüz felci nasıl başlar?

Yüz felcinin birçok farklı nedeni bulunmaktadır. Bu farklı nedenlere bağlı olarak yz felcinin de ortaya çıkışında farklılıklar görülebilmektedir. Yüz felci için bir anda ortaya çıkma durumu söz konusu iken bazen de, uzun sürede aşamalı olarak yüz felcine tutulma durumu vardır. Yüz felci genelde birçok nedene bağlıdır. Beyin hücrelerinin zarar görmesi beyinde oksijen eksikliği ve kanaması nedeniyle yüz felci oluşması mümkündür. Bu durumlarda daha yavaş ortaya çıkan yüz felci durumu söz konusu olmaktadır. Yüz felci kafatası kırığı beyin hasarı gibi nedenlerle de ortaya çıkabilir. Bu gibi ani gelişen durumlarda yüz felci de genelde ani gelişim göstermektedir. Yüz yaralanmaları, orta kulak enfeksiyonu, kene ısırması, su çiçeği etkileri, baş ve boyun tümörleri, cerrahi müdahaleler, doğum travması gibi durumlar da yüz felcine sebep olabilir. Yine bu durumlarda da kimi durumlarda da ani bir yüz felci başlangıcı görülürken kimisinde yüz felci çok daha yavaş olmaktadır. Bundan dolayı yüzden yüz felcinin tek bir nedeni yoktur ve tek bir şekilde ortaya çıkmaz.

Yüz felci hastalarının dikkat etmesi gerekenler

Yüz felci tedavisi için birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Yüz felci tanısı konulduktan sonra da doktor tedavisi gerçekleştirilmektedir. Tedavisi yüz felcinin nedenine bağlı olarak tedavi de değişiklik göstermektedir. Bazı durumlarda yüz felci tedavisi kendiliğinden geçme durumu gerçekleşirken bazı durumlarda ilaç tedavisi veya cerrahi tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.

Yüz felci tedavisinde modern tıp yöntemleri kullanılırken aynı zamanda akupunktur gibi tamamlayıcı tıp yöntemleri de kullanılmaktadır. Yaklaşık 10-12 seans kadar akupunktur tedavisi hastalarda olumlu sonuçlar vermektedir. Yüz felci geçiren hastaların kendilerini travmalardan başlarına alacakları ani darbelerden korumalar gerekmektedir. Yüz felci ortaya çıktığında ve belirtiler görüldüğünde acilen doktor gitmeleri ve hangi sebepten yüz felcine tutulduklarını öğrenerek tedaviye başlamaları gerekmektedir.

Tedavi yöntemine karar verildiğinde ise tedavi bitene kadar aksatmadan tedaviyi devam ettirmeleri önemlidir. Aksi taktirde geri dönüşü olmayan hasarların oluşma durumu söz konusu olabilmektedir. Belirtiler görüldüğünde kişi tedaviyi aksatmaz ve kendini farklı travmalara karşı korursa yüz felci tedavisi kısa sürede tamamlanan bir hastalık olarak kişilerin eski hallerine dönmeleri mümkündür.