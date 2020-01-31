Yuvana hoş geldin Sergen Yalçın!

Siyah-Beyazlılar’ın Abdullah Avcı’yla yollarını ayırmasının ardından takımın başına getirilen Sergen Yalçın, önceki gün Beşiktaş’taki ilk idmanına çıkmıştı. Camianın bu konudaki talebini geri çevirmeyen ve genç teknik adamı takımın başına getiren yönetim, dün de kulübün efsane ismi için görkemli bir imza töreni düzenledi. Dün sabah saatlerindeki takım çalışmasının ardından akşam saatlerinde yöneticilerle birlikte soluğu Vodafone Park’ta alan Sergen Yalçın, kendisi için hazırlanan törende 21 bin Beşiktaş taraftarına seslendi. Kulüple 1,5 yıllık anlaşma sağlayan Sergen, büyük destek sebebiyle oldukça heyecanlı ve gururluydu.

Futbolcu gibi şov yaptı

Taraftara açık gerçekleştirilen ve saat 19.03’te başlayan etkinlikte bir konuşma yapan Sergen Yalçın, “Çok heyecanlıyım. İki cümle söylersem yeterli olacak. Belki de hayatımda şu anda olduğu kadar hiç heyecanlanmadım. Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum bize bu şansı verdiğinden dolayı... Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum, bu kadar destek gerçekten benim için mükemmel. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Açıklamasının ardından tıpkı bir futbolcu gibi kendisi için hazırlanan topları sol ayağıyla tribünlere gönderen Sergen, etkinliği 3’lü çektirerek tamamladı.