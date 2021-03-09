Yuumi, sevimli küçük bir kedicik mi acaba? Şampiyonun yetenek kiti ile birlikte oyuna yeni bir soluk geldi. Nişancılarla uyum içerisinde oynanabilecek bir destek şampiyonu olan Yuumi şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini hazırladık.

Sihirli Kedi Yuumi

Yuumi, Bandle Şehri'nden gelen sihirli bir kedidir. Yıllar önce Norra adlı bir büyücünün kedisi olan bu şampiyon, sahibi gizemli bir biçimde ortadan yok olunca onun kitabının koruyuculuğunu yapmaya başladı. Geçitler Kitabı'nın sayfalarındaki geçitlerde dolaşmaya başlayan Yuumi, bu yolculukta kendisine sevgi verecek ve eşlik edecek arkadaşlar aramaktadır.

Işıldayan kalkanı ve yorulmak bilmez azmi ile dostlarını düşmanlarından koruyor. Fakat kitap her zaman kendisine görevini hatırlatsa da sevgili Yuumi çoğu kez uykuya yenik düşüyor ya da balık yemek gibi zevklere kapılıyor. Yine de ne olursa olsun, arkadaş edinmek için çıktığı bu yolculukta iradesini her zaman koruyor.

Sihirli Kedi Yuumi Oynanış Biçimi

Oldukça sağlam bir destek ve aynı zamanda büyücü olan sevimli kedimiz Yuumi'nin pasif skili olan Dokuz can, bir kediye yaraşır şekilde düzenlenmiştir. Belirli aralıklarla rakip şampiyonlara saldırdığında hem kendisini hem de takım arkadaşını koruyan bir kalkana sahiptir.

Klavyenizden Q tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Sinsi Atış, şampiyon isabet ettiği ilk hedefe hasar veren bir atış yapar. Bu atış ilave hasar verir. İsabet etmesi en az 1 saniye sürerse hedefi yavaşlatır. Dostuna yapışık haldeyken bile fare imleciyle kontrol edilebilir. Ayrıca isabet ettiği ilk rakibe Büyü Hasarı veren atışlar yapar. Şayet isabet etmeden önce belirli bir süre boyunca havada kalırsa, şampiyonları azalarak kaybolacak şekilde yavaşlatır.

Sen ve Ben! klavyenizden W tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenektir. Pasif halde iken, yapıştığı takım arkadaşının birbirinin değişken kuvvetinin bir kısmını paylaşmasını sağlar. Aktif halde ise hedef takım arkadaşının üstüne atılarak kuleler dışındaki birimlerce hedef alınamamasını sağlar. Takım arkadaşları arasında geçiş yapabilir. Ayrıca mevcut takım arkadaşından ayrılabilir.

Klavyenizden E tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Çıldırrr, skili şampiyonu iyileştirir ve ona hareket hızı artışı sağlar. Şayet takım arkadaşına yapışık haldeyse bu etkiyi ona aktarır. Yetenek 2 yük tutar.

Son olarak klavyenizden R tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Son Sayfa, yoğunlaşarak yedi hasar dalgası gönderir. Üçten fazla kez isabet alan hedefleri yere sabitler. Yoğunlaşma esnasında hareket edebilir. Bir şampiyona yapışabilir. Çıldırrr yeteneğini kullanabilir.

Sihirli Kedi Yuumi S11 Rün Dizilimi

Yuumi şampiyonunun S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;

Büyücülük

Aery'i Çağır

Mana Akışı Yüzüğü

Yücelik

Kızart

İsabet

Pratik Zekâ

Biç Devir

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Sihirli Kedi Yuumi S11 Yetenek Skilleri

Yuumi şampiyonu S11 yetenek skilleri dağılımı;

Sinsi Atış: 1- 3- 5- 7- 9

Sen ve Ben!: 13- 14- 15- 17- 18

Çıldırrr: 2- 4- 8- 10- 12

Son Sayfa: 6- 11- 16

Sihirli Kedi Yuumi S11 Counter Pickler

Yuumi şampiyonunun zayıf düşeceği şampiyonlar ise;

Morgana

Tresh

Sona

Pyke

Sihirli Kedi Yuumi Full Build S11 Eşya Dizilimi

Bitkinlik: Rakip şampiyonu bitkin düşürerek, 2,5 saniye kadar hareket hızını da azaltır. Bu süre de ise rakibin verdiği hasarın %40'ı düşer.

Tutuştur: Rakip şampiyonu tutuşturarak, 5 saniye kadar 80 ile 505 (Seviyeye bağlı) gerçek hasar verir. Rakibin görünmesini sağlar ve bu sürede rakiplerin aldığı iyileştirme etkilerini azaltır.

Büyü Hırsızının Marifeti

Akan Su Asası

Kızgın Buhurdanlık

Kefaret

Mejai'nin Ruhyiyeni

Mikael'in Kazanı

Sihirli Kedi Yuumi Kostümleri

Yuumi şampiyonu henüz yeni olmasından dolayı yalnızca Klasik Kostümü, yani şu an ki görünümü mevcuttur. İleride Riot Games tarafından yeni kostümler eklenebilir.