Yuto Nagatomo'dan Shinji Kagawa'ya: "Kendine saklama!"

Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo, Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Shinji Kagawa'nın dün Antalyaspor'a 3 dakikada 2 gol birden atmasına kayıtsız kalamadı.

04 Şubat 2019, Pazartesi 11:08 Son Güncelleme:
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Yuto Nagatomo'dan Shinji Kagawa'ya: 'Kendine saklama!'

Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo, Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Shinji Kagawa'nın dün Antalyaspor'a 3 dakikada 2 gol birden atmasına kayıtsız kalamadı.

Nagatomo, topla ilk buluşmasında topu filelerle buluşturan ve birkaç dakika sonra da frikikten rakip kaleciyi avlayan Kagawa'yla ilgili olarak Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Kagawa 3 dakikada 2 gol atarak müthiş bir başlangıç yaptı. Frikikte golünde topun dönüş şeklini hayatımda ilk kez görüyorum. Eğer böyle frikik kullanabiliyorsan bunu kendine saklama."

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