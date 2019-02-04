Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo, Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Shinji Kagawa'nın dün Antalyaspor'a 3 dakikada 2 gol birden atmasına kayıtsız kalamadı.

Nagatomo, topla ilk buluşmasında topu filelerle buluşturan ve birkaç dakika sonra da frikikten rakip kaleciyi avlayan Kagawa'yla ilgili olarak Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Kagawa 3 dakikada 2 gol atarak müthiş bir başlangıç yaptı. Frikikte golünde topun dönüş şeklini hayatımda ilk kez görüyorum. Eğer böyle frikik kullanabiliyorsan bunu kendine saklama."