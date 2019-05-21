Yusuf‘dalya’diyecek

Bordo-Mavililer’in altyapısından yetişen ve 2015 yılında Trabzon Erdoğdu Lisesi ile ‘Dünya Şampiyonluğu’ yaşayan Yusuf Yazıcı, 15-16 sezonunda ilk kez Fırtına’nın A takımında forma giymişti. Yeteneği ile göz kamaştıran genç oyuncu, kısa sürede Karadeniz temsilcisinin vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu. Özellikle geçen sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon da Bordo-Mavili ekibin çıkışında büyük rol oynadı.

99 maçta oynadı

Trabzonspor’un sembol isimlerinden birisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen başarılı futbolcu, bu zamana kadar 99 resmi maçta forma giydi. Yusuf, ligin son haftasında oynanacak Karadeniz derbisinde Rize karşısında görev yapması halinde Bordo-Mavili forma ile 100. maçına çıkacak ve ‘dalya’ diyecek.