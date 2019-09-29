Trabzonspor'dan 16,5 milyon euro karşılığında Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, dün yeni takımıyla çıktığı 8'inci maçında da gol veya asist kaydedemedi. Nice ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelede 50'inci dakikada oyundan alınan 22 yaşındaki yıldız isim hakkında hocasından flaş bir açıklama geldi.

Lille'in Fransız teknik direktörü Christophe Galtier, karşılaşma sonrasında düzenlediği basın toplantısında "Oldukça sinirli ve öfkeliyim." ifadelerini kullanırken milli futbolcu hakkındaki ilgili soruları ise "Yusuf, Ligue 1'i ve yoğunluğunu yeni yeni keşfediyor. Şu an ritmini bulma aşamasında. Bu yüzden ona yardım etmeliyiz." şeklinde yanıtladı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler