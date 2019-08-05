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Yusuf Yazıcı'ya Trabzon'da coşkulu uğurlama

Yusuf Yazıcı'ya Trabzon'da coşkulu uğurlama

05 Ağustos 2019, Pazartesi 10:43
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Yusuf Yazıcı'ya Trabzon'da coşkulu uğurlama

Tolga SAĞLAM - TRABZON / DHA

Fransız ekibi Lille ile transfer görüşmesi için yapmak için Trabzon'dan ayrılan Yusuf Yazıcı'yı çok sayıda taraftar yolcu etti.
Yusuf Yazıcı'yı Trabzon Havalimanı'nda pankart açarak meşalelerle karşılayan çok sayıda Bordo-mavili taraftarlar, sarılarak helalleştikleri oyuncuya destek verdi.
Taraftarlara teşekkür eden Yazıcı da, "Şunu unutmayın ki ben gidiyorsam sizlerin sayesinde transfer oluyorum. Sizler benim her şeyimsiniz. Bir Erdoğdulu arkadaşınız olarak, bir kardeşiniz olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum. Lütfen desteğinizi esirgemeyin" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Yusuf Yazıcı'nın konuşması
- Taraftarların desteği
 

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