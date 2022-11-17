Trabzonspor 'un, transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'den sezon sonuna kadar kiraladığı ancak gösterdiği performansla bir türlü bekleneni veremediği Yusuf Yazıcı'ya İtalya'dan talip çıktı. İşte detaylar...

Rekor bedelle gitmişti

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Yusuf, tercihini Fransa'dan yana kullanmış ve Lille ile sözleşme imzalamıştı. Trabzonspor'dan 18.5 milyon euro ve bonuslarla Lille takıma transfer olan Yusuf, burada çok sevilmişti.









Şampiyonluk yaşadı

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ile birlikte Lille'de başarılı bir performans gösteren Yusuf, Fransa'da lig ve kupa şampiyonluğu yaşayarak tarihe geçti.

Rusya'ya kiralandı

Şampiyonluktan sonraki sezonda işler Lille için iyi gitmedi ve milli futbolcu devre arasında Rusya'nın CSKA Moskova takımına kiralandı. Rusya'da 12 resmi maça çıkan Yusuf, 8 gol 2 asistle oynadı ve daha sonra Fransa'ya geri döndü.

Trabzonspor'la yolları kesişti

Bu sezon başında Trabzonspor, 500 bin euro bedelle Milli orta sahayı sezon sonuna kadar kiraladı. Ancak Yusuf, ikinci Trabzonspor kariyerine pek de iyi başlayamamıştı. Bu sene 8 resmi maçta forma giyen Yusuf, gol ve asist üretemezken Beşiktaş deplasmanında da kırmızı kart görmüştü.





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Salernitana, Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor

Salerno Today sitesinde yer alan habere göre; bir orta saha oyuncusu arayan İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Salernitana, ocak ayı transfer döneminde Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor. Morgan De Sanctis devrede

Haberde, bir dönem Galatasaray 'da forma giyen ve şu anda Salernitana'da Sportif Direktörlük görevini yürüten Morgan De Sanctis'in, milli futbolcunun durumunu araştırdığı öğrenildi.

Ayrıca, İtalyan ekibinin 25 yaşındaki milli futbolcuyu 7 ila 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katabileceği ifade edildi.

Bu sezonki performansı

Bu sezon bordo-mavili formayla 8 maçta sahaya çıkan Yazıcı, skor katkısı üretemedi. Öte yandan, milli futbolcunun Lille ile olan sözleşmesi de 2024 yılına kadar devam ediyor. (Ajansspor)





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