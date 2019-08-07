İki aydır süren kıran kırana pazarlıklar sonucunda Yusuf Yazıcı’nın, Lille’e transferi resmen gerçekleşti. Önceki gün kişisel sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşan ve Fransa’ya uğurlanan 22 yaşındaki futbolcu, dün Kırmızı-Lacivertliler ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi de transferin detaylarını açıkladı. Milli oyuncu için net 16.5 milyon Euro (102.1 milyon TL) bonservis ücreti ödeyecek olan Fransız ekibi, Portekizli stoper Edgar Ie’nin de tapusunu Bordo-Mavililer’e verdi.

20 milyon Euro tazminat!

Yusuf’un 25 maçta görev yapması halinde Trabzonspor’a 1 milyon Euro (6.1 milyon TL) daha ödeyecek olan Lille, genç oyuncunun bir sonraki satışından da Karadeniz devine yüzde 20 pay verecek. Öte yandan başarılı oyuncunun Türkiye’de başka bir takıma kiralanması ya da satılması durumunda Fransız ekibi, 20 milyon Euro (123.7 milyon TL) tazminat ödeyecek.

Zeki Çelik karşıladı

Ayağının tozu ile tesislere giden Yusuf’u ilk olarak bir diğer milli futbolcumuz Zeki Çelik karşıladı. Lille sosyal medya hesapları da bu anların videosunu paylaştı. Zeki de FANATİK’e yaptığı açıklamada, “Bu sezon onunla güzel işler yapacağımıza inanıyorum. İnşallah çok başarılı olup, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.

Ingla: Büyük bir operasyondu

Lille CEO’su Mac Ingla da çok önemli bir transfer gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Yusuf’un imzasının büyük bir mutluluk olduğunu belirten Ingla, “Kulübümüz için büyük bir operasyondu. Yusuf genç yaşına rağmen ülkesinde çok popüler ve ünlü bir oyuncu. Aynı zamanda Trabzonspor’un da lideriydi” ifadelerini kullandı.

Göztepe’den duygusal video

İzmir ekibi, Avrupa’ya adım atan Yusuf Yazıcı’ya veda videosu hazırladı. Sarı- Kırmızılılar, taraftarlarının geçen sezon Trabzonspor’un 3-1 kazandığı karşılaşmanın 90+2. dakikasında oyundan çıkarken alkışladıkları genç oyuncunun o anlarını resmi sosyal medya hesabından paylaştı.