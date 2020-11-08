Fransız ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ve Milan deplasmanlarında yaptığı hattrick’lerin ardından tüm dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki yıldız oyuncu, bu 2 maçta takımını adeta tek başına sırtlarken, İspanyol As gazetesi de Yusuf ile ilgili flaş bir habere imza attı. Daha önce Katalan ekibi Barcelona'ya sempati duyduğunu açıklayan Yusuf'un hayalinin gerçek olabileceği yazıldı. Haberde, performansını her geçen gün zirveye taşıyan Yusuf Yazıcı'nın, bu şekilde oynamaya devam ederse Barcelona'da forma giyebileceği yazıldı. Milli futbolcu, daha önce basın mensupların yaptığı açıklamada İspanyol takımlarının kendisine bir ilgisi olduğunu doğrulamıştı.