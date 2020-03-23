Yusuf Yazıcı'nın dönüş tarihi belli oldu
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı sağ diz ön çapraz bağından geçirdiği operasyonundan sonra form tutmaya başladı. İtalya'nın Roma kentinde ameliyat olan ve ardından bireysel çalışmalarına başlayan yıldız oyuncunun mayıs ayında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
Ligue 1'in 19. haftasında Lille'in Monaco ile oynadığı maçta sakatlanan ve 28 Aralık 2019'da Roma'da başarılı bir operasyon geçiren Yusuf Yazıcı, Antalya'da form tutuyor.
Bireysel antrenmanlarını sürdüren milli futbolcu, doktorların onay vermesi durumunda mayıs ayında takımıyla birlikte çalışmalara da başlayacak.
Antalya'da fizyoterapist eşliğinde fiziksel çalışmalar yapan Yusuf, topla yaptığı idmanlarla da performansını yükseltiyor.