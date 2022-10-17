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Yusuf Yazıcı'dan özür mesajı

Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı, Gedson Fernandes'e yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

17 Ekim 2022, Pazartesi 00:40 Son Güncelleme:
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Yusuf Yazıcı'dan özür mesajı

Süper Lig 'in 10. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor 'da, oyuna 80. dakikada Marek Hamsik'in yerine dahil olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 90+6. dakikada Gedson Fernandes'e yaptığı hareket sonrasında önce sarı kart görmüş sonrasında VAR'dan hakemin izlemesi yönündeki karar sonrasında Ali Şansalan tarafından sarı kartı iptal edilip kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Yusuf oyundan çıkarken, taraftarlara doğru elini kaldırarak yaptığı hareketten ötürü özür dilediğini göstermişti. 

Maç sonrasında milli futbolcu sosyal medya hesabından hem Gedson Fernandes hem Trabzonspor taraftarı hem de Beşiktaş taraftarlarından özür dileyen bir mesaj paylaştı.

Yusuf Yazıcı, "Maçın atmosferiyle istemeden Gedson’a sert bir müdahalede bulundum. Hem o anda, hem maç sonrasında soyunma odasına giderek kendisine üzüntülerimi ilettim. Başta Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları olmak üzere stadyumda ve ekranlarda takip eden tüm futbolseverlerden özür dilerim." ifadelerini kulandı. 

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