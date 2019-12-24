Sezon başında Trabzonspor’dan, Fransız ekibi Lille’ın yolunu tutan Yusuf Yazıcı, her geçen gün performansının üzerine koymaya devam etti. Dikkatlari üzerine çeken milli futbolcu, son olarak da hafta sonu Monaco karşısında 39. dakikada Jonathone İkone’un yerine oyuna dahil oldu. 22 yaşındaki yıldız, takımı sahadan 5-1 yenik ayrılırken mücadelenin son anlarında sakatlık geçirdi. Yapılan son tetkiklerin ardından genç oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu açıklandı, bu durum ülkemizde şok etkisi yarattı.

Ameliyat olacak

Yusuf’un, bu yaz gerçekleştirilecek olan EURO 2020’de A Milli Futbol Takımı’nın en büyük kozlarından biri olması bekleniyordu. Ancak sezonu kapattığı açıklanan milli futbolcunun, EURO 2020’yi kaçırmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Lille doktorlarının, Yusuf’un raporlarını inceledikten sonra ameliyat ve tedavi süreci ile ilgili planlama yapacağı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Bordo-Mavililer, Yusuf’un sakatlığının hemen ardından resmi hesabı üzerinden şu mesajı paylaştı:

‘Geçmiş olsun Yusuf Yazıcı’ başlığı ile yapılan paylaşımda, “’Şuan uzun bir yolun başındayım. Bu yol zorlu bir yol’ demiştin iki sene önce kulüp dergimize verdiğin röportajda. Ve eklemiştin: ‘Çalışmayı çok seven bir yapım var ve artan bir tempoyla çalışmaya devam ediyorum.’ Futbol yolculuğun uzun, yorucu ve dikenli. Ama sende bu çalışma azmi ve mücadele ruhu olduğu müddetçe her zorluğun üstesinden geleceğine bizler eminiz! Acil şifalar diliyoruz, dualarımız seninle”

Para kazandırıp sakatlandı

Yusuf Yazıcı, Fransız ekibine transfer olurken sözleşmesinde 25 maça çıkması halinde Trabzonspor’a 1 milyon Euro bonus ödeneceği ifade edilmişti. Yıldız futbolcu, 25. maçına ise Monaco karşısında çıkıp, eski takımına önemli bir maddi katkı daha yaparken, söz konusu mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.

17.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Lille’e giden Yusuf, 25 resmi maçta 1 gol attı, 4 de asist yaptı.