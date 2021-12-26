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Yusuf Yazıcı'da son dakika! Galatasaray'dan Trabzonspor formülü

Galatasaray, Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın 20 milyon Euro tazminat maddesinin devreye sokulmaması için Trabzonspor’u ikna etmeye çalışacak.

26 Aralık 2021, Pazar 07:55 Son Güncelleme:
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Yusuf Yazıcı'da son dakika! Galatasaray'dan Trabzonspor formülü

Galatasaray 'ın ara transfer listesinde üst sıralarda olan Yusuf Yazıcı'yı teknik direktör Fatih Terim kadrosunda görmeyi çok istiyor. 

Bu sezon Lille'de forma şansı bulamayan Yusuf'a ocak ayı için kulübünden izin çıktı. Fransız ekibi, yarım sezon için Yusuf'un ücretini karşılayacak takımdan kiralama ücreti talep etmeyecek. 

Galatasaray cephesi, Lille'e satışı sırasında Türkiye'de başka bir kulübe gitmesi halinde 20 milyon Euro tazminat maddesi koyan Trabzonspor 'dan izin almaya çalışacak. Bordo-mavililer, Yusuf için şart koşmazsa Galatasaray transferi kiralama formülüyle bitirmeye çalışacak.

Sabah


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