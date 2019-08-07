Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı rekor bir bonservis ücretiyle Fransa’nın Lille kulübüne gönderirken, yapılan anlaşmada bir madde dikkatleri çekti.

Lille, oyuncuyu Türkiye'de başka bir kulübe kiralaması ya da satması halinde bordo-mavililere 20 milyon euro tazminat ödemesi maddesi, akıllara Galatasaray'ın Bruma transferini getirdi.

Sarı-kırmızılıların oyuncuyu kadrosuna kattığı dönemde yaptığı sözleşmede 30 milyon euro'luk cezai madde bulunuyordu. Galatasaray, futbolcuyu Benfica, Porto, Braga kulüplerinden birine vermesi halinde Sporting'e 30 milyon euro ödeyecekti.

Bruma'nın sözleşmesinde ortaya çıkan durumla, Türkiye'de futbolcu kontratlarına yönelik algı çeşitlenmis, Avrupa ekiplerinin ellerindeki iyi oyuncuları ezeli rakiplerine kaptırmamak adına başvurabildikleri yöntemlerin zenginliği gün yüzüne çıkmıştı.

Yusuf'un transferiyle bu kez Türkiye'den bir kulüp, elinden çıkardığı yıldız futbolcusunu rakiplerden korumak adına önleyici tedbirini aldı.

(Milliyet)