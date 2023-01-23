Yusuf Yazıcı yine yazdı!

Spor Toto Süper Lig 'in 20. haftasında Trabzonspor , Akyazı'da düşmen hattındaki rakibi İstanbulspor'u ağırladı. Bordo-mavililer Yusuf Yazıcı, Bakasetas, Bartra ve Trezeguet'in bulduğu gollerle maçı 4-0 kazandı.

İkinci Trabzonspor dönemine pek de istediği gibi başlayamayan hatta ara transfer döneminde Lille’e döneceği bile konuşulan Yusuf Yazıcı, bir açıldı pir açıldı... Çarşamba günü İstanbul’da Ümraniye ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında uzatma bölümlerinde iki gol atan Yusuf Yazıcı, dün 11’de mücadeleye başladı. Abdullah Avcı’nın forvet arkasında serbest rolde görevlendirdiği Yusuf, ilk yarıda Djaniny’nin asistinde voleyle fileleri havalandırdı. 2019’dan sonra ilk kez Süper Lig’de gol sevinci yaşayan Yusuf, 61. dakikada yerini Hamsik’e bıraktı.