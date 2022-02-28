Yusuf Yazıcı ve Enes Ünal yeniden milli forma aşkına

Ülkemizi Avrupa futbolunda temsil eden oyuncularımızdan Yusuf Yazıcı ile Enes Ünal, harika bir haftayı geride bıraktılar... Fransa'nın Lille takımından kiralık olarak Rus ekibi CSKA Moskova'nın yolunu tutan Yusuf, takımının derbide deplasmanda Spartak Moskova ile 2-2 berabere kaldığı maçta frikikten harika bir gol attı. CSKA kariyerindeki ilk gol sevincini yaşayan tecrübeli futbolcu, bu performansı sayesinde maçın en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü. Diğer taraftan İspanya La Liga'da son dönemde tüm dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal takımının Alaves ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede iki enfes gol birden attı.

24 Mart'ta oynayacağız

Enes böylece 25. lig maçında 13. kez ağları salladı. Milli Takım 'daki yerlerini kaybeden ve son aday kadroya teknik direktör Stefan Kuntz tarafından çağrılmayan bu ikilinin, 24 Mart'ta Portekiz'in konuğu olacağımız 2022 Dünya Kupası Play-Off yarı final karşılaşması öncesi Ay-Yıldızlı ekibe yeniden çağrılmayı umut ettikleri bildirildi.