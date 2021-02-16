Lille forması giyen Türk yıldızlardan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Ajax ile oynanacak Avrupa Ligi maçı öncesi UEFA'ya özel röportaj verdi. Bir dönem Trabzonspor takımında da birlikte oynayan iki formda isim çarpıcı ifadeler kullandı.

"Yusuf Yazıcı'nın performansı beni şaşırtmadı"

Burak Yılmaz, ''Yusuf Yazıcı'nın performansı beni şaşırtmadı. Zaten onunla Trabzonspor ile birlikte oynamıştık ve kendisine bir gün süperstar olacağını söylemiştim. Bunu yapabilmek için her şey ona bağlı. Çok iyi başladı ve onun için çok mutluyum. Yusuf, antrenmanlarda çok sıkı çalışıyor, futbol onun her şeyi. Aklından geçeni saha içine çok iyi yansıtıyor. Genç futbolcuları desteklemek çok önemli. Gol atamadığı veya iyi oynayamadığı maçlar da olacaktır. Bu durumlarda herkesin ona destek olması gerek.'' sözlerini kullandı.

Kendi performansı hakkında ise, ''Benim için ise yeni bir meydan okuma, yeni bir tecrübe oldu. Kendimi zorlamayı seviyorum. Şu ana kadar her şey yolunda gitti, bundan dolayı çok gururluyum.'' şeklinde konuştu.

"Geçmiş yıllarda Türkiye'de kalmak için Avrupa'dan aldığım birkaç teklifi reddettim..."

Neden Avrupa'ya gitmek için 35 yaşına kadar beklediği sorulan Burak Yılmaz, ''Bugüne kadar aldığım bütün kararları kendi başıma, kendi tercihlerimle aldım. Geçmiş yıllarda Türkiye'de kalmak için Avrupa'dan aldığım birkaç teklifi reddettim. Ülkemde çok iyi sözleşmelerim vardı. Daha önceden ayrılmadığım için pişmanlık yaşamıyorum. Aynı şekilde bu sene Lille'e geldiğim için pişman değilim. Burada bulunan tüm Türk futbolcular için gurur duyuyorum. Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'yı da unutmayalım. Biz burada ülkemizi temsil ediyoruz ve çok iyi bir ortamımız var.'' ifadelerini kullandı.

''Burak Yılmaz'ın Türkiye'den ayrılacağını düşünmezdim''

Yusuf Yazıcı ise Burak Yılmaz'ın takıma katılması hakkında ''Burak Yılmaz ile zaten önceden Trabzonspor ve milli takımda beraber oynamıştık. Buraya geldiğinde önce inanamadım, kariyerinde Türkiye'den ayrılacağını düşünmezdim. Sanırım yeni bir şey denemek ve beni daha çok özlememek istedi. Buraya gelmesi ve başarılı olması beni çok gururlandırıyor. Trabzonspor'da bana çok yardımı oldu, ondan hem saha içi hem de saha dışında çok şey öğrendim. Birlikte Fransa'da oynayacağımızı hayal edemezdim. Burak Yılmaz ayrıca bana ceza sahası içinde nasıl gol atılabileceğini de öğretti.'' diye konuştu.

''Çok gol atmak istiyorum''

Takımdaki performansı hakkında konuşan yıldız futbolcu, ''Öncelikle takım arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim, onlar olmasa iyi bir performans sergileyemezdim. Normalde orta saha bölgesinde oynardım ama 4-4-2 sisteminde kendimi ikinci forvet olarak buldum. Teknik direktörümüzün benden istediklerini ve mümkün olduğunda çok gol atmayı istiyorum.'' sözleriyle konuşmasını tamamladı

Takımın en golcü iki oyuncusu

Yusuf Yazıcı bu sezon 27 resmi maça çıkarken 13 gole imza attı ve kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 gole ulaşan Yusuf Yazıcı, iki kez hat-trick yaptı

Burak Yılmaz ise 22 maçta 11 gol - 4 asist yaptı. İki oyuncu halihazırda Lille takımının bu sezon resmi maçlarda en golcü iki oyuncusu konumunda yer alıyorlar



