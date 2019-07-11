Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür kampa katıldı

Trabzonspor'da, izinli oyuncuların büyük bölümü kampa dahil oldu. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan günün ilk antrenmanında oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular kuvvet çalışmaları gerçekleştirirken, ikinci gruptaki oyuncular fizyolojik ve performans testinden geçtiler. Bordo-mavili takımın çalışmasında Filip Novak yer alırken, öğleden sonra ise izin yapan milli oyuncular Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır kampa dahil oldu.

Trabzonspor'da eksik olarak ülkesinin milli takımında görev alan Obi Mikel, izinli olan Zargo Toure ve Caleb Ekuban bulunurken, sakatlıkları süren Majid Hosseini, Mert Kurt ve Cafer Tosun da çalışmalarına salonda devam ediyor. Onazi'nin ise tedavisi sürüyor.