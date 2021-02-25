Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Lille forması altında bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 7 gol atmayı başardı. Yusuf Yazıcı böylece UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi tarihinde tek sezonda en çok gol atan Türk oyuncu unvanına sahip oldu

Yusuf Yazıcı bu sezon Milan deplasmanında 3 gol, Sparta Prag deplasmanında 3 gol ve Ajax deplasmanında 1 gol kaydetti. Toplam 8 kez Avrupa Ligi maçına çıkıp 7 gol atan Milli oyuncu, sezon genelinde ise resmi maçlarda 14 gol kaydetti