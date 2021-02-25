Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'den tek sezonda en golcü Türk oldu
Yusuf Yazıcı, Lille forması altında bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 7 gol atmayı başardı. Yusuf Yazıcı böylece UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi tarihinde tek sezonda en çok gol atan Türk oyuncu unvanına sahip oldu
Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Lille forması altında bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 7 gol atmayı başardı. Yusuf Yazıcı böylece UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi tarihinde tek sezonda en çok gol atan Türk oyuncu unvanına sahip oldu
Yusuf Yazıcı bu sezon Milan deplasmanında 3 gol, Sparta Prag deplasmanında 3 gol ve Ajax deplasmanında 1 gol kaydetti. Toplam 8 kez Avrupa Ligi maçına çıkıp 7 gol atan Milli oyuncu, sezon genelinde ise resmi maçlarda 14 gol kaydetti