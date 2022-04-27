Yusuf Yazıcı transferi için resmi açıklama geldi! Trabzonspor...

Devre arası CSKA Moskova'ya kiralık giden Yusuf Yazıcı'nın Rusya'daki geleceği çok çabuk belli oldu. Bunda hiç şüphesiz gösterdiği performansın katkısı büyük. Milli futbolcu, Rus devi CSKA Moskova'da kalmaya devam edecek. Konuya ilişkin Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci son noktayı koydu.

Yusuf Yazıcı'nın hedefi Rusya Premier Lig

Rus basınına konuşan Cebeci, Yusuf'un Rusya'da kalmak ve CSKA Moskova için oynamaya devam etmek istediğini doğruladı. Menajer Cebeci, milli futbolcunun Rusya Premier Ligi kazanmak istediğini belirtirken, oyuncusunun kulüpte mutlu olduğunu ve takıma yardımcı olabilmek için maksimumunu vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Cebeci geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Yusuf Yazıcı için "CSKA Moskova'da kalmak için her şeyi yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'yı Lille'den 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Transferin bu rakam karşılığında gerçekleşmesi halinde Trabzonspor'un da kasası dolacak. Söz konusu rakamın yüzde 20'sini yani 2,4 milyon euroluk kısmını Trabzonspor alacak. Böylece bordo-mavililerin Yusuf Yazıcı'dan kazandığı bonservis geliri toplam 19,9 milyon euroyu bulacak.

Rus devi ile 10 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 8 gol-2 asistlik bir performans ortaya koydu. Yusuf'un Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 15 milyon euro.