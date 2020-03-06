Yusuf Yazıcı: Trabzonspor forması bir onurdur!

Bu sezon başında Trabzonspor’dan, 17.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fransız ekibi Lille’e transfer olan ancak dizinden talihsiz bir çapraz bağ sakatlığı yaşayan Yusuf Yazıcı, Maçkolik ve Goal Türkiye’ye konuştu. Bordo- Mavililer’in 97 numaralı formasını emekli ettiği Yusuf, şunları söyledi: “Tedavim gayet iyi gidiyor. Benim amacım EURO 2020’de olabilmek. Hazır hissettiğimde risk almayı severim ama bazen hazır olmadan alınan riskler daha büyük sonuçlar yaratabiliyor. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Hem Avrupa Şampiyonası’nda hem de sonraki turnuvalarda başarılı olacağımıza inanıyorum.”

‘Hayal kurmak, canlı tutar’

“Trabzonspor alt yapısından yetiştim. Forma numaramın emekli edilmesi, tek kelimeyle benim için ‘Gurur’. Bu formayı giymek zaten başlı başına büyük bir onur. Trabzon’da konu futbolsa ilham kaynağı olacak birçok isim var ve bunların arasında kendi ismimi telaffuz etmem biraz haksızlık olur. Ama tüm dünyaya kendimi gösterebilmiş olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyorum. Kısa, orta ve uzun vadeli planlarım var. Hayal kurmak insanı canlı tutar. Ben de hayal kurdukça motive oluyorum.”