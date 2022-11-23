Yusuf Yazıcı gerçeği! Terapi alıyor

Lille’den kiralık olarak yuvaya dönen Yusuf Yazıcı, sezonun ilk bölümünde beklentileri tam olarak karşılayamamıştı. Bu nedenle üzgün olan Yusuf’un Dünya Kupası arasında saha içi kadar saha dışında da destek aldığı ve profesyonel ekibiyle beraber özel çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Psikoloğu, fiziksel antrenörü ve uyku koçunu Trabzon’a çağıran Yusuf aradan sonra çok daha güçlü dönmek istiyor.