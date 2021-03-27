Yusuf Yazıcı, Norveç-Türkiye maçını değerlendirdi

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 2'nci maçında İspanya’da oynanan mücadelede Norveç’i 3-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı ve liderliğe yükseldi. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Yusuf Yazıcı, ''Halkımıza bir parça moral verdiysek ne mutlu bize." dedi ve ekledi:

'Skor alınca da çok mutlu oluyoruz'

"Biz bir arada vakit geçirmeyi çok seven bir takımız. Böyle olunca sahada birbirinin hatalarını kapatmak için koşan, mücadele eden bir takım ortaya çıkıyor. Skor alınca da çok mutlu oluyoruz. Oyunumuza da yansıyor enerjimiz diye düşünüyorum."

'Bir parça moral verdiysek ne mutlu bize'

"Bu takımda olmaktan, bu arkadaş grubuyla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Pandemi herkesin moralini bozmuş durumda, umutsuz durumda, şu iki maçla halkımıza bir parça moral verdiysek ne mutlu bize."

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