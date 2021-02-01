Sporun pek çok farklı branşları bulunmaktadır. Kişiler kendi zevk ve yetenekleri doğrultusunda en az bir spor türü ile uğraşabilir. Özellikle çok küçük yaşlarda keşfedilen yetenekler doğrultusunda sportif anlamda yönlendirmeler yapılıyor. Türkiye'de çok sayıda spor branşı bulunmasına karşın özellikle futbol her kesimden oldukça yoğun bir ilgi görüyor. Yediden yetmişe herkesin sevdiği futbola özellikle genç sporseverler hayranlık duyuyor. Futbol bir bakıma toplumsal birliktelik sağlarken çoğu zaman milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştiriyor. Süper ligde ve ya diğer liglerde yer alan takımların ise çok sayıda taraftarı var. Milyonlarda kişi tarafından desteklenen bu takımlar her sezon yeni transferler yaparak müsabakalarda başarılı olmayı hedefliyorlar. Bunun için de futbolcu seçimleri oldukça önem taşıyor. Son yıllarda oldukça ilgi gören genç futbolcu Yusuf Yazıcı ise başarılı performansı ile göz dolduruyor.

Yusuf Yazıcı nereli?

Türkiye'nin yetiştirdiği başarılı genç yetenekler arasında yer alan Yusuf Yazıcı 29 Ocak 1997 tarihinde Karadeniz Bölgesinde bulunan Trabzon şehrinde dünyaya geldi. Genellikle ofansif orta sahada oynayan genç futbolcu alt yapı kariyerine de Trabzonspor 'da başladı. Gösterdiği performans ile göz dolduran Yusuf Yazıcı özellikle yurt dışından da pek çok takımın ilgisini çekiyor.

Yusuf Yazıcı kaç yaşında?

29 Ocak 1997 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen genç yetenek Yusuf Yazıcı 23 yaşındadır. 23 Yaşında olmasına rağmen yetenekleri ve başarılı performansları ile öne çıkan Yusuf Yazıcı futbol hayatına da Trabzonspor ile başladı. Alt yapıda Trabzonspor'da oynayan Yusuf Yazıcı profesyonel spor kariyeri ile birlikte milli takımda da forma şansı bulabildi.

Yusuf Yazıcı hangi takımlarda oynadı?

Genç yeteneklerden olan Yusuf Yazıcı futbol kariyerine 2008 yılı itibari ile Trabzonspor alt yapısında başladı. Yusuf Yazıcı 2015 yılının Aralık ayında profesyonel bir sözleşme imzalayarak Trabzonspor A takımına yükselmiş oldu. Bu dönem başarılı performanslar sergileyen Yusuf Yazıcı 2015- 2016 sezonunda Süper Lig'de gol atmış olan en genç futbolcu olarak belirlendi. Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da başarılı bir sezon geçirdi. Yusuf Yazıcı 2019 yılının Ağustos ayı itibari ile Lille takımı ile anlaşma imzaladı. Yusuf Yazıcı bu takım ile beş yıllık anlaşa imzaladı.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Alt yapı kariyerine Trabzonspor ile başlayan Yusuf Yazıcı sonrasında Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzalayarak Süper Lig'de top koşturmuştu. Futbolcu Yusuf Yazıcı 2019 yılının Ağustos ayında Lille takımı ile anlaşma sağladı.

Bu anlaşmada Yusuf Yazıcı Edgar Le karşılığında transfer oldu. Ayrıca anlaşmaya göre bu takım Yusuf Yazıcı'yı başka bir Türk takımına satarsa 20 milyon avro tazminat ödeyeceği belirtildi. Yusuf Yazıcı Lille futbol takımından 16,5 milyon avro ve 25. maçına çıktığında 1 milyon avro ücret aldı. Yusuf Yazıcı aynı zamanda sonraki satıştan da yüzde 20 pay alacak.

Yusuf Yazıcı Milli Takım kariyeri

Lille futbol takımında forma giyen Yusuf Yazıcı 2016 yılında Türkiye 19 yaş altı milli takımı forması giydi. 3 Kez milli burada milli takım forması giyen Yusuf Yazıcı bir de gol attı. Yusuf Yazıcı 2017 yılında 2018 FIFA Dünya Kupası eleme maçları esnasında Kosova maçı sırasında 74. dakikada futbolcu Oğuzhan Özyakup'un yerine maça girerek ilk defa A Milli takım formasını giymiş oldu.

Trabzonspor vasıtası ile futbol hayatına atılan genç ve başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı performansını her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. 1,83 metre boyunda olan Yusuf Yazıcı profesyonel kariyeri boyunca Trabzonspor ve Lille futbol takımlarında toplam 115 maça çıkarak 24 gol atmıştır.