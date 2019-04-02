Yusuf Yazıcı: Ligi 2. ya da 3. bitirebiliriz

Trabzonspor’un yıldızlarından Yusuf Yazıcı, TRT Spor’a iddialı açıklamalarda bulundu.

Sezonu 2 ya da 3. sırada bitirebileceklerini söyleyen genç oyuncu, transfer söylentileri gündeme geldiğinde ise, sadece Bordo-Mavililer’in başarısına odaklandığını belirtti.

İşte özetle Yusuf Yazıcı’nın cümleleri:

Favorisi 10 numara

“Lige güzel başladık ama sonrasında sakatlıklar yaşadık. Bazen 13-14 kişiyle antrenmana çıkıyorduk. Vazgeçmedik, pes etmedik. Sahaya çıktığımız zaman terimizin son damlasına kadar mücadele ettik. Bu durumu iyi yönettik. Benim normal mevkiim forvet arkası. Serbest oynamayı seviyorum. Ama sakatlıklar nedeniyle zaman zaman farklı yerlerde oynadım. Ama en sevdiğim yer 10 numara. Ama 8’e de 6’ya da alıştım.”

Konuşmak için erken

“Ligi ikinci veya üçüncü sırada bitirebiliriz. Son 8 haftayı iyi bir şekilde bitirebileceğimize inanıyorum. Ben hem Avrupa’ya gideceğimizi hem de dördüncü sırada bitirmeyeceğimizi düşünüyorum. Bence ya 2 ya da 3 olacak. Gelecek seneyle ilgili konuşmak şu an için erken. Kalan maçlara odaklandım. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah.”