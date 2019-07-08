Trabzonspor'un yıldız ismi Yusuf Yazıcı, yaz transfer döneminde adından en çok söz ettiren futbolcular arasında yer alıyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in resmen talip olduğunu duyurduğu milli oyuncu için İtalyan kulübü Lazio'nun da devrede olduğu konuşuluyordu. Konuyla ilgili olarak Cittaceleste adlı internet sitesine konuşan Giovanni Demontis, 22 yaşındaki 10 numarayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yusuf, çok güçlü bir futbolcu ve komple bir orta saha. Kendisi, büyük bir gelecek vadediyor. İleride çok daha iyi bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Sergej Milinkovic-Savic ile aynı fiziksel güce sahip değil. İkisi, birbirinden tamamı ile farklı stillere sahip. Eğer bir kıyaslama yapacak olursak onu daha çok Fabian Ruiz'e benzetiyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler