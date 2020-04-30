Yusuf Yazıcı: Her futbolcu oynayamaz

Fransa’da Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Ligue 1’in tatil edilmesi hakkında konuştu. 23 yaşındaki yıldız, “Sürpriz bir gelişme oldu. Sakatlığımdan beri 4 ay geçti. Büyük ihtimalle takımla birlikte çalışmaya başlayabilirdim. Performans antrenmanlarında taktığımız maskeyle bile antrenman yapmak zor. Bu işin büyük bir payı zihinsel, sahaya çıksan da istediğini yapamazsın. Her futbolcu, bu durumda futbol oynayamaz” ifadelerini kullandı. Yusuf, bu sezon 25 maçta 1 gol attı ve 4 asist yaptı.