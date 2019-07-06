Trabzonspor'un 22 yaşındaki yıldız ismi Yusuf Yazıcı, uzun bir süredir Avrupa'nın önde gelen kulüplerini peşinden koşturuyordu. Bordo Mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun daha önce verdiği demeçlerde bu yaz asla satmayacaklarını söylediği genç 10 numara ile ilgili Lille kulübünden gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Milli futbolcu için daha önce 12 milyon euroluk teklifte bulunan ancak Trabzon yönetimden olumsuz bir geri dönüş alan Fransız kulübünün başkanı Gerard Lopez, RMC Sports'a verdiği röportajda Yusuf'un Lille'e gelmeyi çok istediğini söylerken şunları kaydetti:

"Yusuf, çok istediğimiz bir futbolcu. Teknik özellikleri, yaşı, patlayıcılığı bir tarafa, kendisi de takımıza gelmeyi gerçekten çok istiyor. O, çok yönlü bir futbolcu ve bizim takımımızda da hücum bölgesindeki dört oyuncu devamlı yer değiştiriyor. Dolayısıyla Yusuf'u sahte 9, 10 numara veya kanatta kullanabiliriz. Ne var ki kulübüyle henüz anlaşabilmiş değiliz."

Lille'de forma giyen bir başka Türk futbolcu Mehmet Zeki Çelik, A Milli Takım'ın Haziran ayında İzlanda'yla oynadığı maç öncesinde Yusuf'la çekilmiş bir fotoğrafını "Neden olmasın?" notuyla paylaşmış, Yusuf da bu paylaşıma "İnşallah kardeşim" yanıtını vererek Fransız ekibine gitmek istediğinin sinyallerini vermişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler