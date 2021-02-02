Türk yıldızların takımı Lille, Fransa Ligi Ligue 1'de geçtiğimiz hafta Dijon'u tek golle geçti. Bu galibiyetle üst üste 4. kez kazanan Lille, 48 puanla Lyon'un 2, PSG'nin 3 puan önünde zirveye yerleşti. Galibiyet golü, Yusuf Yazıcı'dan geldi. Ligde bu sezon 6., toplamda 12. kez fileleri sallayan 24 yaşındaki oyuncu, bu performansı sonrası ülkenin saygın spor gazetelerinden L'Equipe tarafından haftanın en iyi 11'ine seçildi.

Son şampiyonluk 2011'de...

Ligue 1'de, Aralık ayının en iyi futbolcusu seçilen Milli futbolcumuz, takım arkadaşlarıyla birlikte son şampiyonluğunu 2011 yılında yaşayan Lille'e, tarihindeki 4. lig (Daha önce; 1945-46, 1953-54, 2010-11) zaferini yaşatmayı hedefliyor.