Yusuf Yazıcı formasına kavuşuyor

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'dan sevindirici haber geldi.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, düzenlediği basın toplantısında geçtiğimiz gün koronavirüsü yenen ve antrenmanlara başlayan 24 yaşındaki futbolcunun hazır duruma geldiğini ve Fransa Lique 1'de bu hafta oynanacak Montpellier maçında forma giyebileceğini açıkladı.

Milli takım kampı sonrası koronavirüse yakalanan Yusuf'un, geçtiğimiz gün yaptırdığı test negatif çıkmıştı. Bu sezon Lille'in en önemli gol silahlarından biri haline gelen milli futbolcumuz, Fransız ekibiyle çıktığı 36 maçta 14 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

Zor mücadele Cuma günü oynanacak

Ligde şampiyonluk yarışı veren ve lider durumda bulunan Lille, 33. hafta maçında Cuma günü sahasında Montpellier'i konuk edecek. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.



