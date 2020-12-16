Yusuf Yazıcı en golcü sezonuna ulaştı

Yusuf Yazıcı bu sezon Lille forması altında adeta parladı. Geride kalan dönemde 20 maça çıkan 1997 doğumlu oyuncu 11 gol attı ve profesyonel kariyerinin en golcü sezonuna şimdiden ulaştı. Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde iki kez hat-trick yaparken Ligue 1'de de 5 gol attı. Yusuf Yazıcı resmi maçlarda takımının en golcü oyuncusu da oldu

Yusuf Yazıcı bu sezon Sparta Prag ve Milan maçlarında 3'er gol atarken Ligue 1'de Lens, Monaco ve Dijon'a birer gol ayrıca Lorient takımına 2 gol attı. Yusuf daha önce 2017-18 sezonunda Trabzonspor forması altında 10 gol atmıştı

Yusuf Yazıcı'nın kariyeri

2020-21 Lille / 20 maç 11 gol

2019-20 Lille / 25 maç 1 gol

2018-19 Trabzonspor / 34 maç 4 gol

2017-18 Trabzonspor / 35 maç 10 gol

2016-17 Trabzonspor / 22 maç 6 gol (U21 takımında 7 gol)

2015-16 Trabzonspor / 9 maç 2 gol





Tolga Kuru / fanatik.com.tr