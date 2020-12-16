Yusuf Yazıcı en golcü sezonuna ulaştı
Yusuf Yazıcı bu sezon Lille forması altında adeta parladı. Geride kalan dönemde 20 maça çıkan 1997 doğumlu oyuncu 11 gol attı ve profesyonel kariyerinin en golcü sezonuna şimdiden ulaştı. Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde iki kez hat-trick yaparken Ligue 1'de de 5 gol attı. Yusuf Yazıcı resmi maçlarda takımının en golcü oyuncusu da oldu
Yusuf Yazıcı bu sezon Lille forması altında adeta parladı. Geride kalan dönemde 20 maça çıkan 1997 doğumlu oyuncu 11 gol attı ve profesyonel kariyerinin en golcü sezonuna şimdiden ulaştı. Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde iki kez hat-trick yaparken Ligue 1'de de 5 gol attı. Yusuf Yazıcı resmi maçlarda takımının en golcü oyuncusu da oldu
Yusuf Yazıcı bu sezon Sparta Prag ve Milan maçlarında 3'er gol atarken Ligue 1'de Lens, Monaco ve Dijon'a birer gol ayrıca Lorient takımına 2 gol attı. Yusuf daha önce 2017-18 sezonunda Trabzonspor forması altında 10 gol atmıştı
Yusuf Yazıcı'nın kariyeri
2020-21 Lille / 20 maç 11 gol
2019-20 Lille / 25 maç 1 gol
2018-19 Trabzonspor / 34 maç 4 gol
2017-18 Trabzonspor / 35 maç 10 gol
2016-17 Trabzonspor / 22 maç 6 gol (U21 takımında 7 gol)
2015-16 Trabzonspor / 9 maç 2 gol
Tolga Kuru / fanatik.com.tr