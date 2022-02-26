MENÜ

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'daki ilk maçında golle tanıştı

CSKA Moskova ile Rusya Premier Lig'de ilk maçına çıkan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Spartak Moskova maçının 49'uncu dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti.

26 Şubat 2022, Cumartesi 21:53 Son Güncelleme:
- A +
Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'daki ilk maçında golle tanıştı

Rusya Premier Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Spartak Moskova'ya konuk olan CSKA Moskova, sahadan 2-0 galip ayrıldı. CSKA Moskova'nın 2-0 kazandığı karşılaşmanın ilk golünü atan Yusuf Yazıcı, 75 dakika sahada kaldı ve Rus izleyenlerin beğenisini kazandı. 49'uncu dakikada takımını 1-0 öne geçiren Yusuf Yazıcı 75'inci dakikada yerini Chidera Ejuke'ye bıraktı.

CSKA Moskova, 79'da Baktiyor Zaynutdinov ile 2'nci golü buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Moskova derbisinden aldığı üç puanla CSKA, puanını 33'e çıkararak sıralamada 4'üncü sıradaki yerini korudu, Spartak Moskova ise 23 puanla 9'uncu sırada kaldı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...