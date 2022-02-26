Rusya Premier Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Spartak Moskova'ya konuk olan CSKA Moskova, sahadan 2-0 galip ayrıldı. CSKA Moskova'nın 2-0 kazandığı karşılaşmanın ilk golünü atan Yusuf Yazıcı, 75 dakika sahada kaldı ve Rus izleyenlerin beğenisini kazandı. 49'uncu dakikada takımını 1-0 öne geçiren Yusuf Yazıcı 75'inci dakikada yerini Chidera Ejuke'ye bıraktı.

CSKA Moskova, 79'da Baktiyor Zaynutdinov ile 2'nci golü buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Moskova derbisinden aldığı üç puanla CSKA, puanını 33'e çıkararak sıralamada 4'üncü sıradaki yerini korudu, Spartak Moskova ise 23 puanla 9'uncu sırada kaldı.