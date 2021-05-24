Yusuf Yazıcı: Bu başarı hepimizin, doyasıya kutlayalım
Lig 1'de Lille ile şampiyonluk yaşayan bir diğer milli yıldızımız Yusuf Yazıcı, şampiyonluk ile ilgili açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, Türk halkının hep arkasında olduğunu ve başarının herkese ait olduğunu söyledi.
Fransa Lig 1'de 10 yıl aradan sonra şampiyon olan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik gibi milli yıldıların forma giydiği Lille'de şampiyon kutlamaları devam ediyor. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Angers'yü 2-1 yenerek şampiyon oldukları maçın sonrasında duygularını paylaştı.
Genç futbolcu "İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızdaydınız. Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Bu başarı hepimizin. Doyasıya kutlayalım." ifadelerini kullandı.